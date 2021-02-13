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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون

السبت 13/فبراير/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير سُوَر مجرى العيون لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم.

وتعرف "مدبولي"، على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.
واستمع مدبولي إلى شرح حول ما يتم تنفيذه من  أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون على  مساحة تصل إلى حوالي 378 ألف م2، حيث يتكون المشروع من تنفيذ 60 عمارة تراثية الطراز تضم نحو 1136 وحدة سكنية، هذا إلى منطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية، ومسرح مغلق بطاقة استيعابية 450 شخصًا، بالاضافة إلى مسرح مفتوح يتسع إلى 1400 شخص.

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