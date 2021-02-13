عيد الفلانتين .. الأبراج تكشف عن أكثر الأبراج حظا في الحب لهذا العام

قال الدكتور رئيف رأفت، خبير الأبراج، إن تم تحديد الـ 12 برج من الناحية الفلكية، فإن يتم تواجد كل برجين ينسجما أكثر معا عن باقي الأبراج، ومن هذه الأبراج الحمل والميزان، الطور والعقرب، الجوزراء والقوس، السرطان والجدي، الأسد والدلو، وأيضا الحوت والعذراء، كاشفا أن برج الدلو أكثر الأبراج حظا فى الحب خلال هذا العام.



وأضاف"خبير الأبراج"، خلال استضافته فى برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تحليل الأبراج عبارة عن تساجم الابراج معا من خلال دراسة علمية، فلم يقوموا خبراء الأبراج بالتدخل في القدر والنصيب، ناصحا للأشخاص عند تواجد عدم الاتفاق برجين معا ينصح بالتفاهم والتشاور الجيد وعدم التعصب.



وأشار"رأفت"، إلى أن العام 2021 سيشهد تطورات تكنولوجية كبيرة ستعود بالنفع على العالم بأكمله، كما أن هناك زلازل قد تحدث في بعض الدول البعيدة عن الدول العربية.



وأكد، أن مواليد برج العقرب يشتهر بعلم الارقام هذا العام ملئ بالضغط ومسئوليات، مشيرا إلى أن الأيام القادمة من هذا العام لبرج العقرب تأتي بالفرحة والحب من الناحية العاطفية، مكملا أن الأيام الماضية لهم كانت تشتهر بالاكتئاب، الحزن، الصعبية والتهور، كما أنه ينصح العقرب بعد التصريح عن اسراره.



وأوضح رئيف رأفت، أن برج الجوزراء هوائى ومتقلب للأفكار، وحتى أنه يكره الروتين، مؤكدا أنه من الأشخاص ذات مشاعر ضعيفة.

