من الرجاء إلى الوداد.. الكاف ينحني أمام رغبات الأندية المغربية بدوري أبطال أفريقيا

المغرب يحكم داخل الاتحاد الإفريقي "الكاف" شعار إستندت إليه الفرق المغربية فى خضم أى أزمة تواجه مسئوليها لدى المشاركة ضمن منافسات دورى أبطال إفريقيا.

نادى الرجاء المغربي إستفاد كثيرا جراء النفوذ الذى يتمتع به فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم داخل ردهات الكاف باعتباره مسئولا كبيرا بداخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ونجح فى تأجيل مباراة الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا فى النسخة الأخيرة مرتين ورغم ذلك أطاح به الفارس الأبيض خارج البطولة.

ونجحت أذرع الاتحاد المغربي داخل الكاف فى إنتزاع قرار خلال الساعات الماضية بتأجيل مباراة الوداد البيضاوى أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا إلى أجل غير مسمى رغم إلتزام الفريق الجنوب إفريقي بتعليمات الكاف إلا أن النفوذ المغربي أجبر الاتحاد الإفريقي على الرضوخ لرغبات مسؤليه.

صدى البلد يستعرض أزمة فريقا الرجاء والوداد فى دورى أبطال إفريقيا وكيفية نجاح المغاربة فى السيطرة داخل الكاف.

أزمة مباراة الرجاء والزمالك

فى شهر اكتوبر من العام الماضي بعدما حقق الزمالك فوزا فى مباراة الذهاب على الأراضى المغربية على نظيره فريق الرجاء بهدف دون رد أحرزه أشرف بنشرقي أعلن الفريق المغربي عن تعرض 8 من لاعبيه إلى الإصابة بفيروس كورونا طالبا تأجيل مواجهة الفارس الأبيض إلى إشعار آخر. وأصدر مسؤلو الرجاء بيانا جاء على النحو التالي:



بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي أجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي والرجاوي ما يلي:





- تم عقد اجتماع عاجل زوال الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بين فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي وآثارها على لقاء إياب نصف نهائي كأس الأبطال الأفريقي المبرمج السبت 24 أكتوبر 2020.





- بمبادرة من فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، بين وفد إداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه أنيس محفوظ، الكاتب العام، و عبدالسلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، ومدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط وشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي والإداري ولطلب تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.





- بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتأجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي أصابت لاعبي الفريق ولاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية.





- نادي الرجاء الرياضي ما زال ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص وسيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به.





- نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر والامتنان لفوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة ودقيقة ولدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليًا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية والمالية التي مر منها النادي وكذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية والقارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي.



الكاف ينحني

نجح مسئولو الاتحاد المغربي عبر الضغط المتواصل على نظرائه داخل الكاف بإستصدار قرار بموجبه تم تأجيل مباراة إياب قبل نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء البيضاوي لمدة إسبوع واحد فقط.

ووفقا لمسحة فيروس كورونا التى أجراها لاعبو فريق الرجاء طالب المغاربة الكاف بالتأجيل للمرة الثانية ونال المسؤلون فى الدولة الشقيقة مرادهم وتم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء للمرة الثانية وكذلك المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي والفائز من الفريقين إلى أجل غير مسمى.

ازمة مباراة الوداد وكايزر

رفضت السلطات المغربية منح التأشيرات لبعثة فريق كايزر تشيفز باعتبار دولة جنوب إفريقيا محظور دخول مواطنيها بسبب إنتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الاندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي المزمع إجراؤها يوم 13 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الاولى من دوري ابطال إفريقيا".

وأوضح البيان الصادر اليوم: "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر أن تعذر ذلك".

بيان جنوب إفريقي

أعلن نادي كايزر تشيفز تأخر استخراج تأشيرات السفر الخاصة به إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال بسبب قيام السلطات المغربية بإدراج جنوب إفريقيا ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى المغرب بسبب فيروس كورونا.

وأصدر بيانا رسميا جاء على النحو الآتي :

قبل أقل من 12 ساعة من مغادرة الفريق إلى المغرب لم تصدر تأشيرات المجموعة المسافرة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا رغم تقديم الطلبات للحصول عليها في الوقت المحدد.

بعد تقديم طلبات التأشيرات، كان النادي على اتصال مستمر مع الاتحاد الإفريقي والسفارة المغربية في جنوب إفريقيا وسفارة جنوب إفريقيا في المغرب والاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ونادي الوداد والاتحاد المغربي، لضمان الموافقة على طلب الحصول على التأشيرات ومعالجة الأمر".

الوداد أكد على انتظاره تأكيدا من وزارة الصحة المغربية لمنحنا إذنا خاصا لدخول البلاد وذلك لأن جنوب إفريقيا مدرجة ضمن الدول المحظور دخولها إلى المغرب بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا" "لم نتلق أي رد على طلب الحصول على التأشيرات حتى الآن".

النادي سيرسل وفدا إلى السفارة المغربية في جنوب إفريقيا في محاولة للحصول على توضيح لما يحدث، وطلب إصدار التأشيرات ليتمكن الفريق من السفر واللحاق بموعد المواجهة".

الكاف يرضخ للمغاربة

رضخ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى رغبة مسئولى الاتحاد المغربي ونادى الوداد البيضاوي وقرر تأجيل مباراة كايزر تشيفز إلى وقت لاحق متجاهلا إلتزام النادى الجنوب إفريقي بلوائح الكاف والتعديلات التى تم إجراؤها على لوائح البطولة.

وأصدر الكاف بيانا رسميا أكد خلاله تأجيل مباراة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى كان محددا إقامتها اليوم السبت على الأراضى المغربية على أن يجرى تحديد موعد لاحق لها وإخطار مسؤلى الناديين بالموعد الجديد.

كاف يناقض نفسه

الاتحاد الإفريقي في شهر نوفمبر من العام المنصرم أجرى بعد إنتهاء أزمة إياب نصف النهائي بدورى أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء تعديلات علي لائحة البطولة بسبب إصابات فيروس كورونا من أجل تفادى أية أزمات مستقبلية فى البطولات الخاضعة تحت عبائته.