تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمعدل قرشين منذ الخميس الماضي وحتي نهاية تعاملات اليوم السبت؛ علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك البنك المركزي المصري نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع.
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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.57 جنيه للشراء و 15.67 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المشرق، الاسكندرية، الكويت الوطنيNBK".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنوك "مصر، المصري لتنمية الصادرات،التعمير والاسكان، عودة، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " مصر إيران للتنمية، التجاري الدوليCIB، HSBC،المصرف العربي الدوليAIB".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، بلوم، الإمارات دبي الوطني، العربي الافريقي الدولي، القاهرة، ABC، الأهلي المتحد".
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا، العربي".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه تحو 15.62 جنيه لشراء و 15.72 جنيه لبيع في بنوك " سايب، ابوبي الاول
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهل يالمصري، قطر الوطني الاهلي،ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، البركة، ابوظبي التجاري،