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أخبار العالم

القوات التركية تقتل طفلا داخل حقل بشمال سوريا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:06 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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قسم الخارجي
استشهد طفل جراء إطلاق قوات الاحتلال التركي الرصاص عليه بريف إدلب الغربي شمالي سوريا.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية، أن طفلًا يبلغ من العمر 10 أعوام استشهد صباح اليوم جراء إطلاق قوات الاحتلال التركي الرصاص بشكل مباشر عليه خلال وجوده في أحد الحقول الزراعية بالقرب من المناطق التي تحتلها مع مرتزقتها الإرهابيين بريف إدلب الغربي.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية وأشاعت الفوضى ومارست مختلف أشكال الإرهاب بحق الأهالي.

واستهدفت غارة جوية لطائرات التحالف الدولي، أمس الجمعة، أحد أمراء تنظيم داعش في محافظة دير الزور، حسبما ذكرت شبكة "نهر ميديا" المحلية.

وقالت الشبكة إن التحالف الدولي استهدف المدعو أبو ياسين العراقي أحد أمراء تنظيم داعش في قرية معيجل بالريف الشمالي لدير الزور، ما أدى لمقتله على الفور إلى جانب اثنين من مرافقيه.

وأضافت الشبكة أن أبو ياسين يعتبر أحد أكبر أمراء تنظيم داعش في دير الزور، ويشغل منصب أمير قاطع البادية في مناطق شرق الفرات، وتم تعيينه خليفة للقيادي في التنظيم أبو ورد العراقي، الذي قتل قبل عدة أشهر بغارة جوية للتحالف الدولي.

يذكر أن دورية عسكرية ضخمة تابعة للتحالف الدولي توجهت إلى مكان الحدث، بهدف التأكد من هوية المدعو أبو ياسين العراقي.
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