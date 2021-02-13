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رياضة

الشناوي إلى الاحتراف.. مونديال الأندية يفتح أبواب المجد للاعبي الأهلي

السبت 13/فبراير/2021 - 07:35 م
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي برونزية كأس العالم للأندية منذ أيام، بعد تحقيق الفوز في مباراتين على الدحيل بطل قطر، فريق الدولة المنظمة، وبالميراس البرازيلي، والإخفاق أمام بايرن ميونخ بطل العالم. 

وتعتبر بطولة العالم للأندية هي الأكبر والأشهر ضمن بطولات العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين أبطال قارات العالم أجمع، فقد تفتح للاعبين أبواب المجد في أندية كبرى؛ بسبب تقديمهم أداء مميزا خلال مشاركاتهم في البطولة. 

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، الذي يعتبر هو العنصر الأهم خلال مشاركات البطولة، حيث تمكن من التصدي لركلتي جزاء منحت القلعة الحمراء برونزية العالم للأندية. 

وظهر لاعبو الأهلي بشكل جيد خلال مشاركاتهم في بطولة العالم للأندية، ولكن الشناوي كان هو الأبرز بشخصية القائد، والروح العالية التي جعلت العالم بأجمعه يتحدث عن موهبته القوية التي اعتمد عليها الأهلي في العديد من الكرات التي غفل خلالها الدفاع وكان لها الشناوي سدًا منيعًا. 

وحصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه مع بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقاد الشناوي فريقه للفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد أن تألق وتصدى للركلتين الأولى والأخيرة للفريق البرازيلي.

ورغم تألقه لم ينسب الشناوي الى نفسه الفوز ولكنه أكد خلال تصريحاته عقب التتويج بالبرونزية أنه فرد من مجموعة مميزة ولولاهم لم يكن الانتصار، فهل تبدأ رحلة الشناوي للاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة؟، خاصة وأن تصريحات مدربين الحراس الكبار عن اللاعب أكدت أن مستقبل حراسة المرمى في مصر جيد ولكن الاحتراف غير جيد.

أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، أكد أن محمد الشناوي تفوق على نفسه وقدم أداء ومستوى مميز خلال مشاركته في كأس العالم حتى في مباراة بايرن ميونخ التي تلقت شباكه هدفين ولكنه تصدى الى العديد من الكرات الصعبة للغاية. 

وأضاف ناجي أن، الاحتراف للشناوي قد يفتح الباب الى احتراف الكثير من حراس المرمى الجيدين خلال الفترة المقبلة.

وتابع:" احتراف حراس المرمى المصريين يعتبر غير موجود ولا يوجد لنا أرض قوية تفتح لنا طريق احتراف حراس المرمى، ولكن بعد كأس العالم للاندية عرف العالم كله أننا نملك حراس مرمى من العيار الثقيل. 
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