ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حميد الشاعري يقدم چوري أحدث اكتشافاته بدويتو "الحلوين بزيادة"

السبت 13/فبراير/2021 - 07:37 م
حميد الشاعرى وجورى
حميد الشاعرى وجورى
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرح الفنان حميد الشاعري أغنية جديدة  بمناسبة احتفالات عيد الحب بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربه الشابة چوري احدث الاصوت التي يقدمها الشاعري فى مشواره الفني الذي قدم فيه العديد من النجوم الكبار على مستوي الوطن العربي.

الاغنية من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، والاغنية من انتاج شركة كامب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني