حميد الشاعري يقدم چوري أحدث اكتشافاته بدويتو "الحلوين بزيادة"

طرح الفنان حميد الشاعري أغنية جديدة بمناسبة احتفالات عيد الحب بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربه الشابة چوري احدث الاصوت التي يقدمها الشاعري فى مشواره الفني الذي قدم فيه العديد من النجوم الكبار على مستوي الوطن العربي.





الاغنية من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري، والاغنية من انتاج شركة كامب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



