ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاني رمزي يهنئ جمهوره بعيد الحب

السبت 13/فبراير/2021 - 10:32 م
هاني رمزي
هاني رمزي
Advertisements
محمد بدران
هنأ الفنان هاني رمزي، جمهوره، بعيد الحب، من خلال صفحته على موقع الصور الشهير، انستجرام.

ونشر هاني رمزي، صورة له، وعلق عليها: "Happy valentines day to all of you happyvalentinesday عيد الحب عيد الحب".

وكانت آخر أعمال هاني رمزي فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأيام المقبلة

الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب

الامتحانات 28 فبراير.. الحكومة توضح سبب مد إجازة نصف العام أسبوعاً.. فيديو

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

عاش ومات وحيدًا.. شاب يعثر على جثة شقيقه مُتعفنة داخل شقته في سوهاج

الحكومة تعلن سبب مد إجازة نصف العام أسبوعًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة