ندب فريق من المعمل الجنائي لبيان أسباب التهام حريق لمحل أخشاب في الدرب الأحمر

أمرت جهات التحقيق بندب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة وأخذ عينات من موقع حريق التهم محل أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على أسبابها.





وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق التهم محل أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر.





تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل اخشاب بضرب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة بمنطقة الدرب الأحمر.



