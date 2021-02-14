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حوادث

ندب فريق من المعمل الجنائي لبيان أسباب التهام حريق لمحل أخشاب في الدرب الأحمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:02 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق بندب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة وأخذ عينات من موقع حريق التهم محل أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على أسبابها.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على حريق التهم محل أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر. 

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى محل اخشاب بضرب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة بمنطقة الدرب الأحمر.

وتم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتم محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي المحلات المجاورة دون إصابات، تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة للتحقيق.
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