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أستاذ مناعة ببريطانيا: يمكن للحوامل تناول لقاح كورونا في حالة واحدة.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 10:56 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إنه لا ينصح بتناول لقاح فيروس كورونا للحوامل والأطفال تحت سن 18 عامًا.
 
وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "يمكن للحوامل تناول اللقاح بعد وضع الجنين.. لأن فترة الحمل تؤثر على صحة المرأة بشكل مختلف".

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يثبت انه من الممكن أن تحصل الحوامل على التطعيمات واللقاحات الخاصة بكورونا، وكل ما هو مسموح لهن هو التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية، لأنه أجرى عليه العديد من الدراسات وتم تجربته أكثر من مرة في السنوات الطويلة السابقة.

وأوضح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، أن هناك جدية في عمليات التطعيم ضد كورونا، مشيرًا إلى تلقيح ما يقرب من 13 مليون شخص في إنجلترا خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أسابيع.
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