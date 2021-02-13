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مرأة

طريقة عمل اللحمة الباردة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل اللحمة الباردة .

 المقادير : 
 عرق لحم روستو 
¼ كوب زيت زيتون 
ملعقة صغيرة توابل لحم 
ملعقة صغيرة حبهان مطحون 
ملعقة صغيرة زعتر 
رشة جوزة الطيب 
10 فصوص ثوم  
3 ملاعق زيت نباتي 
3 ملاعق زبد 
2 حبة بصل  
حبة جزر مقطعة  
كوب فلفل ألوان  
ليمونة 
كوب ماء  
ملعقة نشا  
ملعقة صغيرة ملح  
ملعقة صغيرة فلفل أسود 

الطريقة: 
في وعاء صغير، اخلطي الملح والفلفل والحبهان المطحون وتوابل اللحم والزعتر والليمون وجوزة الطيب وزيت الزيتون.  
اصنعي ثقوبا في عرق اللحم وضعي داخلها 10 فصوص من الثوم، 
ثم أضيفي خليط البهارات وزيت الزيتون على اللحم ووزعيه على اللحم من كل الجهات.  
ضعي 3 ملاعق من الزيت والزبدة في صينية وضعي عرق اللحم وأضيفي له البصل والفلفل الألوان والجزر، ثم أضيفي الماء.  
أدخليه الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 60 دقيقة.  
أزيلي عرق اللحم واهرسي الخضروات معًا في حلة على النار، 
ثم أضيفي لها ملعقة النشا مذابة في كوب الماء، 
وأضيفي الملح والفلفل. 
قطعي عرق اللحم وأضيفي له الصوص أو ضعيه في طبق بجوار اللحم ليصبح بعدها جاهز للتقديم.
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