بمشاركة تريزيجه والمحمدي.. أستون فيلا يفشل في خطف نقاط الفوز من برايتون





وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي بديلًا في الدقيقة 61، كما خاض المحترف المصري الآخر محمود حسن "تريزيجيه" بديلًا في الدقيقة 66 على حساب تراوري.





ودخل أستون فيلا بتشكيل مكون من:





مارتينيز



تارجيت - مينجز - كونسا - كاش



ماكجين - دوجلاس



جريليتش - باركلي - تراوري



واتكينز

وارتفع رصيد برايتون لـ26 نقطة ليكون في المركز الخامس عشر على بعد 11 نقطة من منطقة الهبوط، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا لـ36 نقطة في المركز الثامن.

تعادل فريق أستون فيلا سلبيا دون أهداف أمام برايتون في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من حسابات الدوري الإنجليزي.