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رياضة

مصطفى شوبير يكشف عما قاله لنوير قبل الحصول على قفازه

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:22 ص
مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
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حسن العمدة
أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي سعادته عقب حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سعيد بما حققناه، أتعلم الكثير من محمد الشناوي".

وأردف: أتدرب مع الحارس الأفضل في إفريقيا وأستفيد منه كثيرا وأيضا أتعلم منه شخصية القائد.

وعن لقائه بنوير قال: كان أمامي فناديته "يا مثلي الأعلى" فنظر لي وابتسم وطلبت منه التصوير وحصلت منه على قميصه والقفاز.

وأردف: رغم أن لقائي به لم يطول، ولكني تعلمت منه خلال تلك الدقائق القليلة التواضع  والهدوء.

وأتم كلماته بالحديث عن لقطة اللوحة المرفوعة بأرقام 27 – 11 قائلا: كنت أمزح مع سعد سمير ووليد سليمان بأرقامهم ولم أقصد تماما ما تم فهمه.

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