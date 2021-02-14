مصطفى شوبير يكشف عما قاله لنوير قبل الحصول على قفازه

أبدى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي سعادته عقب حصد برونزية كأس العالم للأندية.





وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "سعيد بما حققناه، أتعلم الكثير من محمد الشناوي".





وأردف: أتدرب مع الحارس الأفضل في إفريقيا وأستفيد منه كثيرا وأيضا أتعلم منه شخصية القائد.





وعن لقائه بنوير قال: كان أمامي فناديته "يا مثلي الأعلى" فنظر لي وابتسم وطلبت منه التصوير وحصلت منه على قميصه والقفاز.





وأردف: رغم أن لقائي به لم يطول، ولكني تعلمت منه خلال تلك الدقائق القليلة التواضع والهدوء.





وأتم كلماته بالحديث عن لقطة اللوحة المرفوعة بأرقام 27 – 11 قائلا: كنت أمزح مع سعد سمير ووليد سليمان بأرقامهم ولم أقصد تماما ما تم فهمه.



