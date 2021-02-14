دراسة جديدة توضح دور فيتامين سي والزنك في علاج مرضى كورونا

كشفت دراسة جديدة عن تأثير تناول مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للفيتامينات ومنها فيتامين سي والزنك التي يحرص المصابين بالعدوى على تناولها لمحاربة المرض.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت نتائج التجربة المتخصصة عن الاشخاص الذين عزلوا في المنزل مفاجة، وهي إقرار العلماء بضرورة إلائها تماما من بروتوكولات العلاج.





وفي حين إثبت قدرة كليهما في مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا الفيروسية الأخرى، إلا أنهما أخفقا في الوصول إلى المستوى الصحيح في مساعدة الجسم لمكافحة عدوى كورونا.





وكانت قد شاركت 3 مجموعات مكونة من 214 بالغًا كانوا يتعافون من كوفيد في المنزل في التجربة، من خلال إعطاءهم جرعات عالية من فيتامين سي وجرعات عالية من الزنك أو كلاهما معا.