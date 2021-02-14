وزيرة الهجرة: نسعى للحفاظ على التراث والهوية بدعم المصريين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تشجع المصريين فى الخارج والمستثمرين فى المساعدة للتنمية داخل مصر.





وأضافت نبيلة مكرم، خلال برنامج الآن، المذاع على فضائية إكسترا نيوز في لقاء ب منطقة الجمالية مع المصريين فى الخارج : "نسعى للمحافظة على التراث والهوية المصرية.. الزيارة اليوم كانت رائعة بحضور نواب البرلمان ونائب محافظة القاهرة.





وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه تم الاتفاق على مد يد العون لهم، وتدريب المصريين على استرجاع تراثنا وهويتنا وصناعتنا.





وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج: مساعدة المصريين بالخارج لنا له مردود وتقدير كبير جدًا.. نبدأ فى تجهيز ورشة عمل بين وزارة الهجرة وأعضاء مجلس النواب لتطوير الصناعة فى حى الجمالية وإحياء الحرف القديمة التى تساهم بشكل كبير فى استعادة الذاكرة المصرية .