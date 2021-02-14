وزير الشباب: مبادرة أخلاقنا تهدف لبناء القيم داخل الإنسان .. شاهد

قال الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالإنسان المصري، وبالتالي فإن منظومة الشباب و الرياضة جزء من هذا الاهتمام لأن مهمتنا وجزء أساسي من أولوياتنا هو بناء الإنسان.





وأضاف أشرف صبحي ، خلال كلمته المذاعة اليوم عبر فضائية اكسترا نيوز بمناسبة إطلاقه مبادرة "اخلاقنا"، أن المبادرة تسعى لبناء الأمم لأن الإنسان صاحب الخلق والتأدب مهم جدًا فالأخلاق هي القدوة والكلمة وحسن التعاون والحقيقة وعدم الكذب وعدم التنمر وحسن التعليم والعمل والأمانة وقبول الاخر.





وأشار وزير الشباب والرياضة ، إلى أن قبول الآخر قيمة من القيم السامية والإنسانية الموجودة في الدين والفكر والثقافة وهي قيم نتمناها فى فكر الدولة المصرية .





ونوه وزير الشباب والرياضة ، إلى أن هناك دورا إيجابيا جدا للشئون المعنوية بالقوات المسلحة بهذا الشأن في المجتمع المصري، موضحًا أن الشئون المعنوية هى المرتبطة بحسن التواصل والصورة الذهنية الجيدة .



