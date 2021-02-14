القباج: نستهدف زيادة الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نشاط الوزارة

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى ، نيفين القباج ، إن الوزارة تسعى لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص من أجل دعم المبادرات والمشروعات التي تطرحها لتحسين بيئة العمل الاجتماعي، منوهة إلى أن الوزارة شهدت هذا العام توقيع عدة شراكات مع القطاع المدنى أو الخاص.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى ، خلال حوارها ببرنامج الان ، المذاع على فضائية على اكسترا نيوز ، أننا نسعى لتوسيع الأعمال الهادفة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا، والانتقال من مرحلة المساعدة والدعوة إلى التمكين الاقتصادي تدريجيا لتصبح هذه الأسر منتجة ومفيدة للمجتمع.





كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر شهدت اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وإحدى شركات السيارات





وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر إن جمعية الهلال الأحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الإغاثة والنكبات، كما أن لديها أكثر من ٣٠ ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بتبرع الشركة بـ ٨ سيارات لتقديم الإغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

