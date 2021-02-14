ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا

كامبريدج نوعًا خاصًا من الكمامات قادرة على حماية الإنسان من فيروس كورونا حيث يعتقد الذين يعملون بتقنية طلاء مضادة للفيروسات تسمى DioX أنها يمكن أن تحمي مرتدي الكمامة عن طريق قتل فيروس كورونا القاتل في أقل من ساعة. ابتكر علماء جامعةالإنسان

إقرأ أيضا ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار وفقًا لصحيفة The Daily Telegraph، فإن الطلاء غير المرئي على أقنعة الوجه "الكمامات" يهاجم الفيروس عن طريق اختراق الطبقة الخارجية، والقضاء بشكل فعال على جميع المتغيرات الطافرة الجديدة، بما في ذلك ما يسمى بمتغير كينت في المملكة المتحدة والمتغير الجنوب أفريقي.





"العامل المضاد للفيروسات الموجود في طلاء القناع يقتل الفيروس عن طريق اختراق الغشاء الخارجي الواقي والذي يعرف باسم غلافه، وعلى عكس الأجزاء الأخرى من الفيروس ، يظل الغشاء كما هو بغض النظر عن أي نوع من الطفرات.





قال الدكتور جراهام كريستي ، كبير المحاضرين في قسم الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة كامبريدج، للصحيفة إن مهاجمة العامل الممرض ستعمل على أي نوع جديد من فيروس كورونا





ووفقا لما أورده موقع "business " يمكنك تغيير جينوم الفيروس بالكامل ولن يكون له أي تأثير على الغلاف.. نتوقع أن نرى نفس الاستجابة بغض النظر عن سلالة الفيروس التاجي لأنها من الناحية الهيكلية كلها متشابهة للغاية ".





تعتمد التكنولوجيا المسماة DiOX على المركبات العضوية لأملاح الأمونيوم الرباعية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة النسيج لخصائصها المضادة للميكروبات، وأظهرت الاختبارات المعملية أن القناع المغطى به قتل 95 في المائة من مسببات الأمراض على سطحه في غضون ساعة واحدة ولم يتم اكتشافها بعد أربع ساعات.





يقول الخبراء إن عمل العامل المضاد للفيروسات يستمر في العمل لأنه لا يتأثر بالتغيرات في بروتين سبايك للفيروس ، وهي الطريقة التي يتحور بها الفيروس التاجي .





قال الدكتور كريستي: "إن المتغيرات التي نراها تحدث في البروتينات الشائكة التي تثبت سطح الفيروس بدلًا من غشاء الغلاف".





إن المعلومات الجينية التي تشفر هذا البروتين هي التي تتغير ، وهذا يؤدي إلى تغييرات هيكلية طفيفة للغاية في شكل السنبلة. ومع ذلك ، فإن الغلاف مشتق من جزء من خلية بشرية ينتزعها الفيروس من مضيفها من أجل حماية مادته الوراثية. إنه مصنوع من الدهون التي لا تتغير على عكس البروتينات ".





وفقًا لتقرير الصحيفة ، فإن القناع قابل لإعادة الاستخدام ويمكن غسله حتى 20 مرة ، وإن كان ذلك خاضعًا لتقليل فعاليته بعد غسله عدة مرات. أثناء الدراسة ، تم اختبار القناع على فيروس كورونا يسمى MHV-A59 ، والذي يشبه إلى حد بعيد فيروس SARS-CoV-2 من الناحية الجينية والهيكلية.





قال آندي ميدلتون ، الشريك المؤسس لشركة LiquidNano البريطانية التي كلفت بإجراء الدراسة: "اتبعت أعمال كامبريدج معايير الصناعة لاختبار الفيروسات على المواد".





"لقد أجرت أيضًا بعض التعديلات الهامة لمنحها صلة أكثر بالعالم الواقعي. وشمل ذلك إجراء اختبارات الرش لتقليد العطس ، مما يساعد على ضمان أن الاختبارات كانت صارمة قدر الإمكان. لقد أخذنا عاملًا مضادًا للفيروسات مثبتًا وطورناه للنسيج من أجل إنشاء قناع سهل الاستخدام".





يدعى أنها تقدم تقنية حاصلة على براءة اختراع لمنع نمو مجموعة واسعة من البكتيريا والعفن والعفن الفطري والطحالب والفطريات والخميرة على مواد النسيج.





يوفر العامل الجديد المضاد للميكروبات طلاءً ميكروبيولوجيًا غير مرئي لمنع نمو البكتيريا المسببة للرائحة، نظرًا لوباء الفيروس التاجي وتم اختباره بشكل مستقل لتقليل مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية بسرعة ، مما يحد بشكل كبير من خطر التلوث والعدوى بالملامسة.



