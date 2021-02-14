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أخبار العالم

الموت بسببها أكبر.. مفاجأة خطيرة عن سلالة كورونا المتحورة

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:27 م
السلالة المتحورة
السلالة المتحورة أكثر عدوى
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محمد علي
قال باحثون إن هناك أدلة إضافية تشير إلى أن سلالة فيروس كورونا B.1.1.7، التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، مرتبطة بمرض أكثر شدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



حللت المجموعة الاستشارية للتهديدات الفيروسية الجديدة والناشئة في المملكة المتحدة (NERVTAG) البيانات من أكثر من 10 دراسات حالية، وخلصت في تقرير لها إلى أن السلالة المتحورة مرتبطة بمزيد من حالات دخول المستشفى والوفيات.


يدعم الدليل الإضافي التقرير السابق للمجموعة، والذي صدر في يناير، مما يشير إلى أن السلالة قد تكون مرتبطة بمرض أكثر خطورة.

يقول الباحثون إن لديهم الآن ثقة متزايدة في النتائج التي توصلوا إليها لأن التحليل الجديد يتضمن نطاقًا أوسع من البيانات، وكانوا قادرين على التحكم في بعض العوامل الخارجية.

وذكر الباحثون، أن السلالة المتحورة B.1.1.7  قد تكون مرتبطة بمرض أكثر خطورة، لكن "الخطر المطلق للوفاة لكل إصابة يظل منخفضًا".

لكن من المرجح أن تكون السلالات أقل تسامحًا إذا توقف الناس عن ارتداء الكمامات  والتباعد الاجتماعي، لأن السلالة الأكثر معدية أكثر ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من الحالات وبالتالي المزيد من الوفيات.

في يناير، قالت مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية في منها إنها تعمل مع باحثين بريطانيين لمراجعة بيانات الوفيات الخاصة بهم المتعلقة بسلالة الفيروس المتحورة. 

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع إنه تم العثور على 981 حالة على الأقل مصابين بسلالة B.1.1.7 في 37 ولاية، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث هؤلاء في فلوريدا، حيث تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا قد تكون بسبب هذه السلالة.
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