تحذير من خطر موجة رابعة لفيروس كورونا تضرب هذه الدولة

قالت منظمة الصحة العالمية إن تعافي أيرلندا من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 كان "قويًا ومثيرًا" ، لكنها حذرت من خطر الموجة الرابعة، وفق ماذكرت صحف بريطانية.





يقول الدكتور ديفيد نابارو ، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن Covid-19 ، إن أيرلندا قد تحسنت بسرعة بعد ذروة الشهر الماضي. و تم تأكيد 68 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ 24الماضية مع 556 حالة جديدة .





على الصعيد العام، كان هذا هو أقل عدد من الحالات في أكثر من سبعة أسابيع ، وكان هناك ما يقرب من 7000 حالة هذا اليوم الشهر الماضي.





انخفض عدد مرضى Covid-19 في المستشفيات العامة إلى 1012 الليلة الماضية. يوجد 178 شخصًا في وحدات العناية المركزة مريضًا بالفيروس ، في انخفاضًا بنسبة 16 ٪ عن أسبوعين قبل ذلك، ومع ذلك فهي أعلى بكثير من ذروة الموجة الأولى التي بلغت 155 في أبريل.





قال آلان جافني ، كبير أطباء وحدات العناية المركزة ، إن الوحدات لا تزال ممتلئة بمرضى الوباء .





وذكر جافني ، إن مستشفى سانت لوك العام، أدخل تسعة مرضى مصابين بالفيروس الليلة الماضية ، أربعة منهم في العناية المركزة ، وذلك بعدما وصل المستشفى إلى حالة التشبع ، وعدم قبوله لحالات جديدة في غضون 24 ساعة الماضية .





بموجب الخطط الحكومية الرامية إلى وقف التنفشي المرضي، فوفقًا لحكومة بريطانيا، قد يواجه الأشخاص 10 سنوات في السجن إذا ما كذبوا بخصوص كسر قواعد الاحتراز من الوباء في الأماكن والمواصلات العامة .





تقدم المملكة المتحدة أيضًا الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق للأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا من أكثر من 30 دولة.





وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يتم نشر تشريع جديد بشأن فنادق الحجر الصحي الأسبوع المقبل ، وأن يبدأ العمل به بعد فترة وجيزة.





تبحث الحكومة في جعل الأمر إلزاميًا للقادمين من جنوب إفريقيا أو البرازيل أو أي شخص ليس لديه اختبار PCR سلبي للعزل لمدة 14 يومًا.





وتجري في أيرلندا الاستعدادات النهائية للعودة الجزئية للمدارس ، حيث سيتم إعادة فتح المدارس الخاصة خلال الساعات المقبلة، بعد إغلاقها منذ عيد الميلاد.



