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أخبار العالم

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:03 م
علم المملكة
علم المملكة
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قسم الخارجي
أصدر النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود بن عبدالله المعجب، توجيهًا لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، لتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ.

وحث النائب العام على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح. 


وأوضح مصدر أن النائب العام وجّه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.


أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل (322) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (372732) حالة، من بينها (2714) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها (459) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (282) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (363585) حالة.

 وبلغ عدد الوفيات (6433) حالة ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد.
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