ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:34 م
القديس فالنتين
القديس فالنتين
Advertisements
رشا عوني

أينما حلت كلمة حب ، حلت معها التضحية والمعجزات التي لا يقدر عليها سوى الحب ، وفي يوم الفالنتين ، قد لا يعرف الكثير سر تسميته بهذا الاسم ، وتحديدًا لماذا اختير يوم 14 فبراير ليصبح عيد الحب في العالم أجمع ، فلم يكن ذلك مجرد صدفة بل له قصة قديمة بطلها القديس فالنتين الذي دفع حياته ثمنًا للحب .


القديس فالنتين هو قديس روماني من القرن الثالث الميلادي واسمه يعني القوي أو الصحي، ارتبط اسمه بعيد الحب واختير يوم 14 فبراير للاحتفال به نظرًا لأنه اليوم الذي تم إعدام القديس فالنتين فيه بسبب أنه كان يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم سرًا حتى انتهت تلك التضحيات بإعدامه في يوم 14 فبراير .


القديس فالنتين كان كاهنًا مسيحيًا وكان يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم حيث كان سر الزواج في المسيحية موجودًا في ذلك الوقت، وبسبب أن المسيحية كانت ممنوعة في الإمبراطورية الرومانية فقد كان يعاقب على كُل من يمارس أحد أسرار الكنيسة.


وبسبب ذلك اعتقلته السلطات الرومانية وحكمت عليه بالإعدام، فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد الحب والعشاق لأنه ضحى بحياته لأجل سر الزواج، وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية مع بعض الكنائس البروتستانتية بذكراه في يوم 14 فبراير بينما تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بذكراه في يوم 30 يوليو. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب التقويم.. الصوم بين الطوائف المسيحية قبل عيد الميلاد.. الأرثوذكس يبدأون 25 نوفمبر والكاثوليك 9 ديسمبر والإنجيلية لا تصوم

رفضت السجود للأوثان.. الكنيسة تحتفل بتذكار استشهاد القديسة دميانة و40 عذراء من صديقاتها

مع اقتراب عيد الحب.. تعرف على أصل الاحتفال بالمناسبة ولماذا تعرف بـ "الفلانتين"

فيديو جراف.. حرق صور الرجال وارتداء الأسود.. طرائف وعجائب الفالنتين

بدأ برسالة فالنتين لابنة السجان.. القصة الكاملة لفكرة عيد الحب

تويتر يغرق في رسائل الحب.. الفالنتين يتصدر محركات البحث

ترشيحاتنا

رمضان صبحى يقود بيراميدز أمام راسينج كلوب في الكونفدرالية

27 فبراير.. انطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين

لتوفير وجبة متكاملة للطلاب.. السيسي يوجه باستكمال الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

أخبار التعليم.. لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية.. وانطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين 27 فبراير

مفيش عمرة فى رمضان.. الإجراءات السعودية تضرب شركات السياحة فى مقتل والجاني كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع

ابتكار كمامة تقتل فيروس كورونا