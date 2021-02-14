حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

أينما حلت كلمة حب ، حلت معها التضحية والمعجزات التي لا يقدر عليها سوى الحب ، وفي يوم الفالنتين ، قد لا يعرف الكثير سر تسميته بهذا الاسم ، وتحديدًا لماذا اختير يوم 14 فبراير ليصبح عيد الحب في العالم أجمع ، فلم يكن ذلك مجرد صدفة بل له قصة قديمة بطلها القديس فالنتين الذي دفع حياته ثمنًا للحب .





القديس فالنتين هو قديس روماني من القرن الثالث الميلادي واسمه يعني القوي أو الصحي، ارتبط اسمه بعيد الحب واختير يوم 14 فبراير للاحتفال به نظرًا لأنه اليوم الذي تم إعدام القديس فالنتين فيه بسبب أنه كان يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم سرًا حتى انتهت تلك التضحيات بإعدامه في يوم 14 فبراير .





القديس فالنتين كان كاهنًا مسيحيًا وكان يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم حيث كان سر الزواج في المسيحية موجودًا في ذلك الوقت، وبسبب أن المسيحية كانت ممنوعة في الإمبراطورية الرومانية فقد كان يعاقب على كُل من يمارس أحد أسرار الكنيسة.





وبسبب ذلك اعتقلته السلطات الرومانية وحكمت عليه بالإعدام، فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد الحب والعشاق لأنه ضحى بحياته لأجل سر الزواج، وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية مع بعض الكنائس البروتستانتية بذكراه في يوم 14 فبراير بينما تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بذكراه في يوم 30 يوليو.