بإقرار من ولي الأمر .. وزير التعليم يعلن بدائل استكمال الدراسة لـ الطلاب الخائفين من كورونا

عودة الحضور في المدارس لبدء لدراسة بالفصل الدراسي الثاني ابتداءا من يوم 10 مارس بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسي الاول ، وعلى ولي الامر ان يوقع على اقرار رسمي في حالة اختيار ان ابناءه سيستكملوا الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة لضمان ان الطالب غائب عن المدرسة بعلم ولي الامر

وأشار وزير التربية والتعليم ، أنه للطلاب الذين يخشوا من كورونا ان يختاروا بين اعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للادارة التعليمية ، او ان يستكمل العام الدراسي عن بعد بإقرار من ولي الامر ، او أن يستكمل الدراسة بالحضور في المدرسة وفقا للجداول المعلنة

ينظم الان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرًا صحفيًا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل ابناءنا الطلاب في ظل ظروف كورونا ، مشيرًا إلى أنه كان اكبر انجاز هو النجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان





وقال ان وزارة التربية والتعلم حضرت منصات و قنوات تعليمية لاتاحة التعلم عن بعد وقت الحاجة لذلك.





وأضاف وزير التربية والتعليم : لا يمكن ن يتم التنازل عن عمل تقييم عادل لنقل الطلاب من الصف





وأعلن وزير التربية والتعليم القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الاول :





- امتحانات الغير مضافة للمجموع و مواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لاخر العام





- هناك 8 مليون طاالب في الصفوف من الاول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم إلتزاما بنظام التعليم الجديد





- امتحانات الاعدادية تقرر تأديتها في امتحان واحد في اخر العام





- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي : امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط ، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط اعمالا للتباعد ، وسيكون الامتحان في منهج الترم الاول ، و سنكرر ذلك في اخر لامتحان مناهج شهور مارس وابريل ومايو





- امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستجرى في فبراير في لجان في المدرسة ... والامتحانات الشهرية في مارس وابريل ومايو إلكترونية من المنزل





وكان قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".





وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم ، بما يلي :





- منح أولياء امور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد

- الاسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي

- تطوير نظام امتحانات ابناءنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة

- تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس

- استكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية





- توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب



