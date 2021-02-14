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أخبار العالم

الصين ترد على اتهامات أمريكا بشأن منشأ كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدانت السلطات الصينية اتهامات الولايات المتحدة بشأن بيانات الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا، وقالت السفارة الصينية في واشنطن، إن الإدارة الأمريكية أضرت بالتعاون متعدد الأطراف ومنظمة الصحة العالمية في السنوات الأخيرة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ينبغي أن توجه أصابع الاتهام إلى الصين والدول الأخرى التي دعمت منظمة الصحة العالمية خلال جائحة فيروس كورونا". 

وتابعت: "الصين ترحب بقرار واشنطن إعادة التواصل مع منظمة الصحة العالمية، لكن يجب أن تلتزم بأعلى المعايير بدلا من استهداف دول أخرى".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، قال أمس السبت، إنه يجب على الصين إتاحة  البيانات من الأيام الأولى لتفشي الوباء، مشيرا إلى "مخاوف عميقة" بشأن الطريقة التي تم بها توصيل نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية في منشأ الفيروس. 
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