خالد الجندي: أنا بالحب قد عرفت طريقي.. فيديو

وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفالنتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين ، وفيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفالنتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين ، وفيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».

أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، مؤكدًا أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.

في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد:

نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها".

وفي بداية حلقة اليوم الأحد ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، وأن يكون الداعى على معصية، فعدم الإتقان والأمانة في العمل يعد من قبيل أكل الحرام، قائلًا:

"يعنى اللى بيزوغ من الشغل بيوكل عياله حرام سواء في القطاع العام أو الخاص .. والعام أكبر لأن الـ100 مليون هيمسكوا في رقبتك يوم القيامة".