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ديني

خالد الجندي: أنا بالحب قد عرفت طريقي.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:44 م
خالد الجندي: أنا
خالد الجندي: أنا بالحب قد عرفت طريقى
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم  بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها".

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وأضاف «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد: أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، مؤكدًا أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.

وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب "الفالنتين"، مشيرًا إلى أنه -صلى الله عليه وسلم- إمام المحبين ، وفيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». 

وفي بداية حلقة اليوم الأحد ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، وأن يكون الداعى على معصية، فعدم الإتقان والأمانة في العمل يعد من قبيل أكل الحرام، قائلًا: "يعنى اللى بيزوغ من الشغل بيوكل عياله حرام سواء في القطاع العام أو الخاص .. والعام أكبر لأن الـ100 مليون هيمسكوا في رقبتك يوم القيامة".

وأفاد بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:  «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة»، لافتًا إلى أن من يريد أن يكون دعاءه مستجابًا عليه تحرى الحلال في طعامه وما يحصل عليه نظير عمله.

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