هل يتم حذف أو اختصار المناهج فى الجامعات؟.. التعليم العالي تجيب

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم حذف أو إختصار أي مواد دراسة وسيتم إستكمال المنهج كما هو.





وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد": "مد الإجازة اسبوع لمنح الطلاب فرصة كاملة للإستعداد للإمتحان".





وتابع:" الدولة تقدر ظروف الجميع بسبب فيروس كورونا ولكن هناك مجموعة كبيرة من الأهالي والطلاب تريد إستكمال العام الدراسي".





وأشار وزير التعليم العالي إلي أنه لا يوجد إمتحانات أون لاين إلا في بعض الكليات، مطالبا الطلاب بالدخول علي موقع الكلية ليكون علي علم بجدول الإمتحانات وكافة التفاصيل.



