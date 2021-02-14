تصاعد الخلاف السياسي في لبنان.. في الذكرى 16 لاغتيال الحريري.. رئيس الوزراء المكلف يطالب بالقصاص لوالده ويتهم الرئيس بعرقلة الحكومة.. وعون: سعد يحاول فرض أحكام تخالف الدستور

سعد الحريري: - لا يمكن إنقاذ لبنان إلا بدعم عربي - دول الخليج تشعر بالقلق من تنامي نفوذ حزب الله الموالي لـ إيران - عون والتيار الوطني الحر يطالبون بتعيين وزراء مسيحيين في الحكومة ورفع عددهم إلى 20

الرئيس اللبناني: رئيس الوزراء المكلف يحاول فرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة



تصاعد الخلاف السياسي بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس ميشال عون بعد أن اتهم الأخير الأول بأنه "كاذب" في مقطع فيديو تم تسريبه لاجتماع بين الرئيس ورئيس الوزراء السابق حسان دياب في 11 يناير.

ويطالب عون والتيار الوطني الحر بتعيين وزراء مسيحيين في الحكومة ورفع عددهم إلى 20 ، مما يسمح بوجود ثلث معطل لصالح الرئيس.

وكان الحريري قد سلم عون مسودة تشكيل الحكومة وينتظر الرد.



وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد ، إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.





واشار الى أن دول الخليج وجّهت الأموال منذ فترة طويلة إلى الاقتصاد اللبناني الهش، لكنها تشعر بالقلق من تنامي نفوذ حزب الله، وهي جماعة قوية تدعمها عدوتها اللدود إيران، ويبدو أنها حتى الآن غير راغبة في تخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود.





وقال الحريري في خطاب متلفز بمناسبة مرور 16 عاما على بدء الأزمة "لا سبيل للخروج من الأزمة ... دون مصالحة عميقة مع أشقائنا العرب وإنهاء استخدام البلاد كنقطة انطلاق لمهاجمة دول الخليج وتهديد مصالحها" منذ اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري".

وأدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة في ديسمبر عضوا في حزب الله بالتآمر لقتل رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

ونفى حزب الله أي صلة له بالهجوم.

وتم تكليف سعد الحريري ، رئيس الوزراء السابق نفسه ، بمهمة تشكيل حكومة في أكتوبر ، لكنه يكافح حتى الآن لتجميع حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأحزاب اللبنانية ، بما في ذلك حزب الله.

وبعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون يوم الجمعة قال الحريري إنه لم يتم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة.

وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي، يجب أن يكون رئيس لبنان مسيحيًا مارونيًا ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا.

والرئيس عون حليف لحزب الله مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وألقى الحريري اليوم الأحد باللوم على عون في عرقلة التقدم في تشكيل الحكومة، قائلا إنه زار الرئيس 16 مرة منذ ترشيحه كرئيس للوزراء واقترح أسماء دون جدوى.

وتقود فرنسا جهود إنقاذ لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خارطة طريق فرنسية تتوخى تشكيل حكومة تتخذ خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي سحقه جبل من الديون.

وقال الحريري "في كل اتصالاتي، هناك استعداد وحماس لمساعدة لبنان لوقف الانهيار وإعادة بناء بيروت".

لكن الأمر كله ينتظر ضغطة زر وهذا الزر هو تشكيل الحكومة.





وتابع الحريري إنه شعر بالحماسة لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها ماكرون، وحذر من أنه "بدون حكومة من المتخصصين غير المنتمين لأحزاب سياسية لا يمكننا القيام بمهمة إنقاذ لبنان".

وأجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري محادثات مرة أخرى مع الرئيس ميشال عون خلال زيارته غير المتوقعة لقصر بعبدا ، والتي لم تسفر عن أي تقدم لتشكيل حكومة جديدة.

وعقب الاجتماع ، قال الحريري إنه شعر بعد زياراته لتركيا ومصر وفرنسا بالحماس لتشكيل الحكومة من خلال خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها الأحزاب السياسية اللبنانية في قصر باين في 6 أغسطس 2020 لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة بناء مرفأ بيروت.

وحذر من قصر بعبدا من أنه "بدون حكومة من المتخصصين غير المنتمين لأحزاب سياسية ، لا يمكننا القيام بمهمة إنقاذ لبنان".

وأضاف: "إذا اعتقد أي شخص أنه إذا كانت هذه الحكومة تضم أعضاء سياسيين ، فإن المجتمع الدولي سينفتح علينا أو يعطينا ما نريد ، فسيكون على خطأ. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء متخصصين لا يزعجوا أي فريق سياسي ويعملون فقط على استكمال المشروع المعروض عليهم ".

وأشار إلى أنه تشاور مع عون، قائلا "لم نحرز أي تقدم ، لكنني أوضحت له أهمية الفرصة الذهبية التي لدينا ، لذلك يجب الإسراع بتشكيل هذه الحكومة ، وعلى كل فريق سياسي تحمل مسؤولية مواقفه، من الان فصاعدا"

ويصر الحريري على تشكيل "حكومة من 18 وزيرا من المختصين" ، وكرر رفضه لثلث معطل: "لن يتغير هذا بالنسبة لي".

وقال نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، إن الحريري زار عون حتى "لا يدعي أحد أن الحريري لا يتواصل، ولقد كسر الجمود وتغلب على الجرائم ضده ".

وقال علوش: "الحريري أراد أن يؤكد مرة أخرى أن موقفه من تشكيل الحكومة ومهمتها لن يتغير، خاصة بعد عودته من فرنسا ودول أخرى لن تتعامل إلا مع حكومة مستقلة".

وألقي الحريري يوم الأحد كلمة في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده رفيق الحريري يعلن فيها عددا من المواقف السياسية.

وقال علوش: "الخيارات مفتوحة أمام الحريري ، لكنه لن يعتذر عن استمرار تشكيل الحكومة التي كلفه بها عون ، بحسب المشاورات البرلمانية الملزمة في 22 أكتوبر، لا سيما في هذه الفترة التي يمكن أن تؤدي فيها خطوة واحدة إلى انهيار سريع و" فوضى عارمة في البلاد. إما أن يتدخل المجتمع الدولي أو يترك لبنان لمصيره المؤكد باعتباره الصومال القادم ".

وأضاف: "الحريري سينتظر ردود الفعل خلال الـ 48 ساعة القادمة من أجل تحديد الخطوة التالية".

وردا على سؤال عما إذا كان الحريري ينتظر تدخل حلفاء عون وإقناعه بمتابعة الحكومة المقترحة، قال علوش في تصريحات للصحفيين: "حزب الله هو الحليف الوحيد لعون ، وهذا الحزب ترك عون بمفرده ويلطخ اسمه من خلال مواقفه، أعتقد أن حزب الله ليس في عجلة من أمره لتشكيل حكومة لأنه ينتظر تطورات في العلاقات الأمريكية الإيرانية ".

وجاء رد عون المبدئي على لقائه بالحريري في بيان لمكتبه الإعلامي: "الحريري طلب الاجتماع واستشار عون بشأن تشكيل الحكومة بعد جولته في الخارج ، ولم يأتِ رئيس الوزراء المكلف بأي جديد على الحكومة. عملية التشكيل ".

وزعم إبراهيم أمين المسؤول البارز في حزب الله، قائلا " الحركة حريصة على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن" ، ورفض "ربط عملية التشكيل بالاتفاق النووي الإيراني".

وادعى أن "حزب الله يحاول دائما التوفيق بين وجهات النظر بين الأطراف ويعمل وفق احترام حلفائه".





واتهمت رئاسة الجمهورية اللبنانية، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أنه يحاول فرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة، على نحو يخرج عن الأصول والدستور والميثاق الوطني (الشراكة في الحكم بين الطوائف) .

وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها مساء اليوم الأحد تعقيبا على الكلمة المتلفزة التي ألقاها رئيس الوزراء المكلف، بمناسبة ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري – أن الحريري "استغل ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة، وضمّنها مغالطات كثيرة وأقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 لقاء في بيان"، بحسب ما جاء بالبيان الرئاسي.

وأضافت "ولكن تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة، فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

وكان الحريري قد أكد في كلمته أن التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جميع الوزراء بها من الاختصاصيين الخبراء غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات التي تعصف به.

وأشار إلى أنه لم يستأثر بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، نافيا صحة اتهامات التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) بالاعتداء على الصلاحيات الرئاسية وحقوق المسيحيين في الحكم، ومشددا على أنها ادعاءات غير صحيحة وأن التشكيلة الحكومية التي سبق وقدمها لرئيس الجمهورية، تضم أربع وزراء رشحهم "عون" بصورة مباشرة، إلى جانب وزير خامس مقرب بشكل كبير من رئيس البلاد.

وكشف الحريري النقاب عن أنه أظهر انفتاحا كبيرا خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس اللبناني قبل يومين، في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اقترح على رئيس الجمهورية إمكانية تغيير أسماء الوزراء في الحقائب الوزارية الخمسة، أو تبديل الحقائب الوزارية إذا تطلب الأمر، واقتراح أسماء جديدة لتولي وزارة الداخلية محل النزاع إذا لم يرق له الاسم المرشح لشغل المنصب.



