بعد قرار مد إجازة نصف العام.. جداول امتحانات جديدة بزراعة عين شمس





وأضاف عميد كلية زراعنة خلال تصريحاته لصدي البلد انه الكلية مستعدة لجميع قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الامتحانات بالاضافة الي شكل الترم الثاني .





وأكد الدكتور احمد انه سوف يطبق جميع الاجراءات الاحترازية بشكل صارم دون التهاون بها منوها انه سوف تتم الامتحانات لاول مرة علي 4 فترات للحفاظ علي سلامة الطلاب وهيئة اعضاء التدريس.





يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.





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ويعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.





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ومن المرجح أن يناقش خلال الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.





2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.

















3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.









4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

















5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.





6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.









7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.

ويأتي ذلك بعد قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .