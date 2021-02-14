بعد قرار مد إجازة نصف العام.. آداب عين شمس تعلن عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

نشرت كلية الاداب جامعة عين شمس جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للساعات المعتمدة ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا ويأتي ذلك بعد قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت فى اجتماعها مساء السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين .





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وقالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من رفع جميع المحاضرات على الموقع الخاص بالكلية.



وأكدت حنان كامل لـ صدي البلد أنه يتم خلال الفترة الحالية تطوير الكلية بشكل كامل مع متابعة الطلاب عن بعد مشيرا إلى أن رئيس الجامعة دعم مركز الإبصار الإلكترونى بأعلى مستوي من حيث تطوير البنية التحتية بالشكل الكامل ، موضحة أن جميع الطلاب يتعاملون مع الانترنت و مدربين على استخدام الحاسب بدورات متخصصة .





كما أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، استمرار العمل بقرار منح العاملين إجازة بالتبادل على مجموعتين خلال الأسبوع الحالي اعتبارًا من 14-2 وحتى 18-2







