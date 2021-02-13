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تعليم

قرار جديد من هندسة عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول

السبت 13/فبراير/2021 - 10:22 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
اعلنت كلية الهندسة  جامعة عين شمس بيانا توضيحيا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2020_2021 بعد اجتماع اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي انتهت بالقرارات المعلنة علي النحو التالي :

الموافقة علي مد اجازة نصف العام الدراسي لمدة اسبوع واستئناف الفصل الدراسي الثاني واجراء امتحانات الفصل الدراسي الاول 

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وأوضحت الكلية في بيانها فحوي القرار الصادر لمنع اي التباس او لغط بين اعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلاب انه بعد التنسيق مع ادارة جامعة عين شمس تم التأكيد علي عقد امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2020_2021 اعتبارا من السبت 27 فبراير 2021 وبالتالي سيتم اجراء تعديل في جدول الامتحانات.


 وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء اليوم السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:

- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.

- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.
قرار جديد من هندسة عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول
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