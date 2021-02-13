التعليم العالي: استئناف الدراسة 27 فبراير.. وإجراء الامتحانات بلوائح معتمدة

عقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين لمناقشة موقف امتحانات منتصف العام الدراسي الفصل الدراسي الأول 2020 /2021. اجتماعالأول





وجاءت قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.





وتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن مصير ووضع الامتحانات بعد القرار بمد فترة الإجازة لمدة أسبوع ؟





ونوضح لكم فى "صدى البلد" عن مصير الامتحانات :





أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الحكومة، على عودة الدراسة وإقامة الامتحانات 28 فبراير الجاري.





وأضاف أن الدولة قامت بمد إجازة منتصف العام الدراسي لإعطاء فرصة الطلاب المذاكرة والاستعداد للامتحانات حيث علق سيادته من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "عشان مفيش حد يقول ملحقتش أذاكر".





ولفت المستشار نادر سعد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الموجة الأولى من اتخذ قرار التأجيل، وذلك لأن الوضع كان صعبًا، ولكن فى هذه المرحلة أقل خطورة.





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وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنه من الممكن أن تجرى الامتحانات بنظام الاون لاين فى بعض السنوات الدراسية وان وزير التربية والتعليم لن يسمح باستبدال الامتحانات بأبحاث كوسيلة لتقويم الطلاب.





واستطرد أنه لا خوف من استكمال الدراسة مؤكدا على موافقة جميع الحضور فى اجتماع اليوم على عودة الدراسة، وأن قرار اليوم هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب وأنه سوف يكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية الوقائية وعلى قواعد التباعد الاجتماعي .





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ونوه الى أنه من الوارد اتخاذ قرار بتوقف الدراسة فى حالة زيادة عدد إصابة فيروس كورونا وأن فى هذة الحالة سيكون هناك قرار جديد، ولكن لكل حدث حديث .





من جانبها أكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذي تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.





واستئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





وتجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



