استمرار غلق المدن الجامعية بعد قرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا

أعلنت جامعة سوهاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد اجازة نصف العام لمدة اسبوع، قررت جامعة سوهاج استمرار غلق المدن الجامعية لمدة اسبوع .
وقالت جامعة سوهاج : سيتم استقبال الطلاب اعتبارا من 21 فبراير 2021.
وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماعها، مساء اليوم السبت، 13 فبراير 2021، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:
- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.
- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.
- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.