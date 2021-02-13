استمرار غلق المدن الجامعية بعد قرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا

أعلنت جامعة سوهاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد اجازة نصف العام لمدة اسبوع، قررت جامعة سوهاج استمرار غلق المدن الجامعية لمدة اسبوع .





وقالت جامعة سوهاج : سيتم استقبال الطلاب اعتبارا من 21 فبراير 2021.





وكانت قد أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ، فى اجتماعها ، مساء اليوم السبت ، 13 فبراير 2021 ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، تقرر الآتي:





- مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.





- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





- سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.



