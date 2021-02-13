قرار جديد من المدن الجامعية بعين شمس بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

أكد مصدر مسؤل بجامعة عين شمس انه بناء علي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت الموافق 13_2_2020بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا اخر سوف يتم اعداد جداول جديدة للتسكين بعد ورود جداول الامتحانات الجديدة من الكليات .
وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .
وأكد المصدر أنه سوف يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.