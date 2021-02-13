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تعليم

قرار جديد من المدن الجامعية بعين شمس بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

السبت 13/فبراير/2021 - 09:40 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أكد مصدر مسؤل بجامعة عين شمس انه بناء علي القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت الموافق 13_2_2020بمد اجازة نصف العام الدراسي اسبوعا اخر سوف يتم اعداد جداول جديدة للتسكين بعد ورود جداول الامتحانات الجديدة من الكليات .

وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيلغي العمل بالجداول التي تم نشرها مساء الخميس والجمعه الماضيين بشأن عودة الطلاب الي المدن الجامعية .

وأكد  المصدر  أنه سوف  يتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به. 


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