شاهد.. تفاصيل شكوى سعد سمير بسبب كمبوند بالتجمع الخامس

تقدم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ضد إحدى شركات التسويق العقاري يتهمها برفقة آخرين بعدم الالتزام بما جاء في حملة الدعاية للحي السكني.





وكشفت الشكوى التي تقدم بها سعد سمير بجانب آخرين من قاطني الكمبوند السكني بالتجمع الخامس، عن أن الشركة العقارية قامت بتسويق الكمبوند من خلال بروشور توضح فيه مزايد السكن والإنشاءات والخدمات التي تتواجد به وذلك رغبة منها في جذب أكبر عدد ممكن من العملاء وصورت المشروع علي أن يمثل مجتمعًا متكاملًا خدميًا وتجاريًا وترفيهيا ووعدت العملاء بان الكمبوند سوي يحتوي على مطاعم ومراكز رجال أعمال ولاند سكيب ومركز طبي متخصص لخدمة سكان الكمبوند فقط وغيرها .





وقال سعد سمير وآخران خلال الشكوي إنهم تعاقدوا لشراء وحدات بناء علي المميزات التي وردت في البروشور الدعائي التي تضمن لها عيشة بها بعض الخصوصية له ولأسرته ولكن الأمور لم تكن بالشكل الذي تم تصويره من حيث عدم التزام الشركة، حيث قامت - حسب نص الشكوي- بإنشاء مباني فقط ومستشفي عمومي يحتوي علي إقامة للمرضي وغرف عمليات ومشرحة خلف المستشفي مواجهة للفيلات بجانب عيادات تخصصية داخل وحدات الكمبوند وكذلك مدرسة كبيرة.



