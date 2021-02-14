أعراض تؤكد إصابتك بنقص المغنسيوم بالجسم

لكن كيف تعرف أنك تعاني من نقص في هذا المعدن ، وكيف تصحح نقص المغنيسيوم





بالنسبة للمبتدئين ، تحتاج أجسامنا إلى المغنيسيوم لأهميته في إنتاج الهرمونات. يساعد المعدن في بناء العضلات والعظام ، ويريح الأعصاب والعضلات.

إنه يدعم الصحة العقلية واستقلاب الطاقة ، وهو مهم في نقل النبضات العصبية. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.