برلماني: السيسي يسعى لتعزيز العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم

أشاد النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال هذه الزيارة التي أكدت على عمق العلاقات المصرية الأردنية.











وأوضح، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية في مصر تسعى لتوطيد العلاقات مع مختلف الدول بغرض تحقيق الاستفادة على مختلف الأصعدة، قائلا:"الرئيس السيسي هدفه تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم ونحن خلال الفترة الماضية حققنا انجازات كبيرة داخليا وخارجيا".











وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها مصر جعلت منها منارة لمختلف الدول وفتحت أبوابا كثيرة أمام المستثمرين العرب والأجانب، علاوة على خطة الإصلاح الاقتصادي والنجاح الكبير الذي حققته، لافتا إلى أن الدول العربية تسعى للاستفادة من خبرات مصر في مختلف المجالات.











وأضاف، أن البلدين يعملان على بحث الآليات الفعالة من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق، علاوة على تحرك مصر في ملف مواجهة الإرهاب بالتعاون مع عدد من الدول على رأسها دولة الأردن.











يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.









وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان رئيس الوزراء الأردني نقل تحيات جلالة ملك الأردن للرئيس ، معربًا عن حرص الأردن على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.







