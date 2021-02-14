الحبس سنة لجامع قمامة للشروع بقتل زوجته في 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة المتهم "سمير.م"، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع فى قتل زوجته بمنطقة 15 مايو.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعصوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة و تامر حماد.‎









وأسندت النيابة للمتهم جامع قمامة، تهمة الشروع فى قتل زوجته المجنى عليها "أ.م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض " سكين"، ونفاذًا لهذا الغرض، ذهب لمكان عملها وما أن ظفر بها حتى جثم فوقها بعد أن عرقلها، ممرًا سلاحه على عنقها لنحرها مستخدمًا قواه الجسمانية لشل مقاومتها قاصدًامن ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وقد خاب أثر جريمته لاستغاثتها وتداركها بالعلاج.