واشنطن وسول تخططان لمناورات عسكرية تستهدف عملا حربيا ضد جيش كوريا الشمالية

تناقش الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خططًا لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في عام 2021 بعد توقف دام ثلاث سنوات، حسبما ذكرت صحيفة كوريا هيرالد، نقلًا عن مصادر مجهولة.
وبحسب ما ورد ، فإن التدريبات العسكرية، التي كانت تُجرى في السابق على أساس سنوي، ستُجرى في منتصف مارس وستستمر تسعة أيام.
وكما في المناورات السابقة، ستحاكي واشنطن وسول العمل العسكري ضد القوات الكورية الشمالية، كما تدعي الصحيفة الكورية الجنوبية.
وبحسب ما ورد يناقش البلدان تفاصيل التدريبات - المقياس والإطار الزمني وما إذا كانت ستتضمن سيناريوهات إضافية.
ومن بينها تولي سول قيادة القوات العسكرية، على عكس المخطط الحالي الذي تسيطر فيه الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب.
وستكون المناورات المبلغ عنها أول مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تحت إدارة بايدن والأولى منذ توقف عام 2018.
وأُلغيت التدريبات في عامي 2018 و 2019 لتسهيل جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أصبح أول من يلتقي بزعيم من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. انتقدت بيونغ يانغ بشكل روتيني التدريبات باعتبارها تدريبات على "غزو" كوريا الشمالية ، على الرغم من نفي واشنطن وسيول ذلك ، كما أوقفت الولايات المتحدة المناورات من أجل المفاوضات.
بعد فشل محادثات السلام الثانية بين ترامب وكيم يونج أون، استأنف البنتاجون التدريبات.
ولم تتحقق هذه الخطط في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في تأجيل البلدين للتدريبات لمدة عام آخر.