الأوقاف: 400 مليون جنيه لصيانة المساجد الأثرية في 5 سنوات

أكد مسئولو الأوقاف والآثار أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن إجمالي ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية في الخمس سنوات الأخيرة بلغ أكثر من أربعمائة مليون جنيه منها نحو مائتي مليون جنيه من موازنة الأوقاف والآثار ومواردهما الذاتية، ونحو مائتي مليون جنيه من الجهود الذاتية والمنح الدولية المخصصة لوزارة الآثار.





وقال مسئولو الأوقاف والآثار، إنه تم لأول مرة في مصر توثيق المقتنيات الأثرية المنقولة بالمساجد، حيث بلغ إجمالي ما تم توثيقه وتسجيله بمعرفة اللجان المشتركة بين الأوقاف والآثار 2537 مقتنى أثريًا.





وفي سياق آخر، نشرت وزارة الأوقاف ، عبر موقعها الإلكتروني، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان: «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية».





وقالت الوزارة في بيان لها، إن خطبة الجمعة تتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية.





وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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