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ديني

الأوقاف: تنظيم النسل موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:20 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
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محمود ضاحي
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان : "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية" لتتناول قضية من أهم القضايا المجتمعية وهي قضية الصحة الإنجابية وتنظيم النسل، مؤكدة أن تنظيم النسل في واقعنا الراهن ضرورة شرعية ، وأنه يدخل في عمق مفهوم الأخذ بالأسباب الشرعية .

وتطلق وزارة الأوقاف حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، عدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري.

وطالبت الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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