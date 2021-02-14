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طارق فايد: مصر في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في تحقق معدلات نمو إيجابية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:21 م
طارق فايد
طارق فايد
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حمزة شعيب
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر تحقق معدلات نمو إيجابية وتأتي في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين، ما يعطي مؤشرات مبشرة ومطمئنة، كما أن العملة المصرية لم تنهار خلال جائحة كورونا مثلما حدث مع العملة التركية.

وأضاف طارق فايد، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،، أنه تم إجراء اختبارات لقياس مدى قدرة الاقتصاد المصري على سداد الديون وثبت قدرته وصلابته.

واستطرد أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على التقييم الائتماني لها من سالب إلى مستقر، موضحا أن مصر تبوأت المرتبة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 7.3 مليار دولار.

وأشار طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن  مصر تغطي الاحتياطي الأجنبي 8 أشهر في حين أن دول العالم تغطي 3 أشهر فقط.
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