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مرأة

احم شعرك من التلف.. أخطاء نرتكبها عند وضع البلسم

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 م
صدى البلد
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ريهام قدري
غسل شعرك ليس بالبساطة التي يبدو عليها هناك بعض الأشياء التي من الأفضل تجنبها ، وفقًا لمصففي الشعر. وفقًا لهم ، يرتكب الكثير من الأشخاص هذه الأخطاء الخمسة أثناء تكييف شعرهم.


1. وضع البلسم على الجذور
إن أبسط خطأ نرتكبه هو وضع البلسم على جذور الشعر. بينما يحافظ الشامبو على صحة فروة رأسك ، فإن من المفترض أن يعتني البلسم بأطوال شعرك. تقول ميشيل كليفلاند ، مصففة شعر المشاهير "عند غسل شعرك بالشامبو ، تقوم بتنظيف جلد فروة رأسك ، وإزالة الزيوت وبقايا منتجات تصفيف الشعر".

"إذا كنت ستضع بلسمًا على فروة رأسك ، فإنك ستعيد فقط إدخال تلك الزيوت إلى بشرتك" . وبالطبع ، هذا عكس ما تحاول القيام به. "ينتج عن هذا شعر مسطح وأقل كثافة." لهذا السبب يجب تجنب وضع البلسم على فروة رأسك.

2. تطبيقه بطريقة خاطئة
ليس من المهم فقط مكان وضع مكيفك ، ولكن أيضًا كيفية تطبيقه. "معظم الناس سيأخذون نقطة من الأشياء ويطبقونها جميعًا بمحض إرادتهم. هذا أمر غير مقبول ، لأنه من المهم تطبيقه بالتساوي على أجزاء شعرك حيث يكون أكثر تشابكًا وتلفًا وتوترًا "

التطبيق المناسب أسهل من خلال وضع أجزاء صغيرة من البلسم على أطراف شعرك. بعد ذلك ، استخدمي مشطًا واسع الأسنان أو أصابعك لتنظيف باقي شعرك بالبلسم وإزالة أي تشابكات متبقية. اتركي البلسم لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

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