على طريقتها.. إسعاد يونس تحتفل بعيد الحب

احتفلت الإعلامية إسعاد يونس، بعيد الحب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت إسعاد يونس، صورة لها بجاكت أحمر وعلقت عليها: "عيد حب سعيد ".





تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، اليوم الإثنين الفنان حمادة هلال.







وقال حمادة هلال صورة تجمعه بـ إسعاد يونس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إن شاء الله يوم الاثنين القادم مع صاحبة السعادة".



يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، فيديو كليب أغنية "آية في الجمال" التي طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات عليم، وألحان بينو، وتوزيع وميكس وماستر هادي مسرة، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وأخرج الكليب عادل سرحان.