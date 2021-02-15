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منوعات

رغم سوء الأحوال الجوية.. سيدة تدفع بمفردها سيارة تعثرت في الطريق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:00 ص
سيدة تدفع عربة متعثرة
سيدة تدفع عربة متعثرة
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مريم صليب
ضربت اسكتلندا عاصفة ثلجية الأيام الماضية وتعرضت لموجة من الطقس الشتوي السيئ، وكست الثلوج الشوارع وأصبح من الصعب الإنتقال ولكن حدث موقف أذهل الجميع . 

وحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل" فإن مقطع فيديو متداول عبر تويتر لسيدة قامت بدفع سيارة محملة باللبن في اسكتلندا بمفردها حتى تحركت السيارة بعد تعثرها . 

ووصف الإعلام تلك السيدة بـ" مرأه الخارقة"، لأن الشاحنة ضخمة وكبيرة للغاية، إلا أنها قامت بدفع السيارة المحملة باللبن بمساعدة أبنائها في الشارع حتى تمكنت من إخراجها من الحفرة الثلجية التي منعت تحركها . 

ووفقا للصحيفة فإن أحد المواطنين قام بتصوير مقطع فيديو للسيدة " شارلين" البالغة من العمر 33 عاما، و نشره عبر تويتر و علق عليه قائلا" المرأه الخارقة" في شوارع اسكتلندا. 
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