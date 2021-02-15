في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على الأنواع الأكثر شيوعا

يحتفل العالم يوم 15 فبراير من كل عام بـ اليوم العالمي لسرطان الأطفال، تختلف أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال غالبًا عن تلك التي تظهر عند البالغين، يعتبر الأنواع الأخرى من السرطانات نادرة عند الأطفال لكنها تحدث أحيانًا في حالات نادرة جدًا قد يصاب الأطفال بسرطانات أكثر شيوعًا عند البالغين.





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ا كشف موقع cancer ، أكثر سرطانات الأطفال شيوعًا هي:





سرطان الدم





اللوكيميا وهي سرطانات تصيب نخاع العظام والدم هي أكثر سرطانات الطفولة شيوعًا، تمثل حوالي 28٪ من جميع أنواع السرطان لدى الأطفال، يمكن أن تسبب اللوكيميا آلام العظام والمفاصل ، والتعب ، والضعف ، والجلد الشاحب ، والنزيف أو الكدمات ، والحمى ، وفقدان الوزن ، وأعراض أخرى. يمكن أن تنمو اللوكيميا الحادة بسرعة لذا فهي بحاجة إلى العلاج (عادةً بالعلاج الكيميائي) بمجرد العثور عليها.









أورام المخ والحبل الشوكي





تعد أورام المخ والحبل الشوكي ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الأطفال ، وتشكل حوالي 26٪ من سرطانات الأطفال، هناك أنواع عديدة من أورام المخ والحبل الشوكي لذا يختلف العلاج .





تبدأ معظم أورام الدماغ عند الأطفال في الأجزاء السفلية من الدماغ ، مثل المخيخ أو جذع الدماغ، يمكن أن تسبب الصداع ، والغثيان ، والقيء ، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها ، والدوخة ، والنوبات ، وصعوبة المشي أو التعامل مع الأشياء ، وأعراض أخرى تعتبر أورام الحبل الشوكي أقل شيوعًا من أورام المخ لدى كل من الأطفال والبالغين.





الأورام اللمفاوية





تبدأ الأورام اللمفاوية في خلايا الجهاز المناعي التي تسمى الخلايا الليمفاوية، غالبًا ما تبدأ هذه السرطانات في العقد الليمفاوية أو في الأنسجة الليمفاوية الأخرى ، مثل اللوزتين أو الغدة الصعترية، يمكن أن تؤثر أيضًا على نخاع العظام والأعضاء الأخرى، تعتمد الأعراض على مكان بدء السرطان ويمكن أن تشمل فقدان الوزن والحمى والتعرق والتعب (الإرهاق) والكتل (تورم الغدد الليمفاوية) تحت الجلد في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

النوعان الرئيسيان من سرطان الغدد الليمفاوية هما سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين (يسمى أحيانًا مرض هودجكين) وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، كلا النوعين يحدث عند الأطفال والبالغين.





يمثل سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين حوالي 3 ٪ من سرطانات الأطفال ومع ذلك ، فهو أكثر شيوعًا في بداية مرحلة البلوغ (عادةً عند الأشخاص في العشرينات من العمر) وفي أواخر مرحلة البلوغ (بعد سن 55)، سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين نادر الحدوث في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، يتشابه هذا النوع من السرطان كثيرًا لدى الأطفال والبالغين ، بما في ذلك أنواع العلاج التي تعمل بشكل أفضل.





سرطانات العظام





تحدث السرطانات التي تبدأ في العظام (سرطانات العظام الأولية) في أغلب الأحيان عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، ولكنها يمكن أن تتطور في أي عمر وهي مسؤولة عن حوالي 3٪ من سرطانات الأطفال.





يحدث نوعان رئيسيان من سرطانات العظام الأولية عند الأطفال:





تعتبر الساركوما العظمية أكثر شيوعًا عند المراهقين ، وعادة ما تتطور في المناطق التي ينمو فيها العظم بسرعة ، مثل بالقرب من أطراف عظام الساق أو الذراع، غالبًا ما يسبب ألمًا في العظام يزداد سوءًا في الليل أو مع النشاط، يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا في المنطقة المحيطة بالعظام.





تعتبر ساركوما إوينغ نوعًا أقل شيوعًا من سرطان العظام، غالبًا ما توجد في المراهقين الصغار. الأماكن الأكثر شيوعًا لبدء الإصابة بها هي عظام الحوض أو جدار الصدر مثل الضلوع أو لوحي الكتف أو في منتصف عظام الساق، يمكن أن تشمل الأعراض آلام العظام وتورمها.



