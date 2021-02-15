في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. 8 نصائح لوقاية الأبناء من المرض الخطير

يحتفل العالم اليوم 15 فبراير بـ اليوم العالمي لسرطان الأطفال ، والتي يمكن أن تدمر هذه المرحلة بالنسبة لهم.





عندما يصاب الطفل بالسرطان ، يمكن أن تكون الأعراض مدمرة لدرجة أنها قد لا تسمح للطفل بالقيام بأشياء منتظمة يفعلها الأطفال الآخرون.





فقد لا يكون لديهم القوة الكافية للعب مع الأطفال الآخرين أو حتى الذهاب إلى المدرسة و عليهم الاستمرار في الذهاب إلى المستشفيات باستمرار ، مع الخوف من العواقب الصحية الخطيرة التي تلوح في الأفق .





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وفي هذا السياق قدم موقع boldsky، طرق كيفية وقاية الأطفال من الإصابة بالسرطان..





ضع أمثلة جيدة أحد الأشياء الرئيسية التي يجب على الوالدين القيام بها لضمان صحة وسلامة طفلهم هو أن يكونوا قدوة حسنة لهم ، من خلال اتباع العادات الصحية بأنفسهم كأبوين يتعلم الأطفال من خلال تقليد والديهم ومن خلال النظر إلى والديهم لذلك ، باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وروتين خالٍ من الإجهاد ، يمكنك مساعدة طفلك على تطوير هذه الصفات منذ صغره للوقاية من أمراض مثل السرطان





الإقلاع عن التدخين يعد تدخين السجائر عادة شديدة الخطورة يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض ، بما في ذلك السرطان ، ليس فقط للمدخن ، ولكن أيضًا في الأشخاص المحيطين به





الرضاعة الطبيعية تتوقف الأمهات عن إرضاع الطفل ، عندما يبلغ الطفل حوالي عام ، أليس كذلك؟ الحقيقة هي أن عددًا من الدراسات البحثية قد رأت أن إرضاع الطفل من الثدي لمدة تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات ، يمكن أن يكون له عدد من الفوائد الصحية، حليب الأم يمكن أن يزيد من مناعة الطفل ضد عدد من الأمراض الفتاكة ومنها السرطان لذلك ، فإن إرضاع طفلك من الثدي لفترة أطول يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان لدى الأطفال.





مراقبة نظامهم الغذائي معظم الأطفال صعبون للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام ويرفضون تناول أي شيء صحي ، لأن طعمهم قد لا يكون جيدًا لأنهم لا يزالون لا يفهمون فوائد الأطعمة الصحية لذلك ، كآباء ، يجب مراقبة عاداتهم الغذائية والتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من الخضار والفواكه والحليب ، بحيث تكون أجسامهم قوية بما يكفي لمحاربة نمو الخلايا السرطانية.





تجنب التلوث حاول أن تبقي طفلك بعيدًا عن التلوث قدر الإمكان لأن التلوث هو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للسرطان مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد لدى الأطفال، إذا كان بإمكانك مساعدتها فحاول أن تعيش في منطقة يوجد بها تلوث أقل ومزيد من المساحات الخضراء وتجعل طفلك يرتدي قناعًا أثناء التنقل بالخارج.





أضف المزيد من أوميجا 3 في نظامهم الغذائي أحماض أوميغا 3 الدهنية هي سلسلة من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تفيد صحتنا بعدة طرق، إلى جانب الفوائد مثل فقدان الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي ، يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية أيضًا في منع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم. لذا ، أضف أطعمة مثل الأفوكادو وزيت جوز الهند والسمن وما إلى ذلك إلى نظام طفلك الغذائي بانتظام.





تجنب المضادات الحيوية معظم الأطفال عرضة للعدوى الفيروسية والأمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات الفطرية وما إلى ذلك ، حيث لا يزال نظام المناعة لديهم في طور النمو، عندما يصابون بمثل هذه الأمراض توصف المضادات الحيوية ومع ذلك ، فإن تناول المضادات الحيوية على أساس منتظم يمكن أن يضر أيضًا بجهاز المناعة ويسهل نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

ممارسة الأنشطة الرياضية يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في الوقاية من أمراض مثل السرطان وحتى الكثير من الأمراض الأخرى لدى الأطفال، يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الأطفال إلى حد كبير.







