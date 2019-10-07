أعراض سرطان القولون عند الأطفال غير متوقعة.. انتبهى لها

اعراض سرطان القولون عند

الأطفال

أعراض سرطان القولون عند

الأطفال

اعراض سرطان القولون عند

الأطفال

اعراض سرطان القولون عند الاطفال

علامات سرطان القولون عند الاطفال

ما هى أعراض سرطان القولون عند الاطفال

دواء لخفض عدد الاورام الحميدة في القولون.









عديدة وغير متوقعة وقد يكون سرطان القولون والمستقيم في الطفولة جزءًا من متلازمة وراثية. ترتبط بعض سرطانات القولون والمستقيم لدى الأطفال بطفرة جينية تسبب الأورام الحميدة والتي قد تتحول إلى سرطان في وقت لاحق إليك أبرزوطرق علاجهايزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق وجود حالات وراثية معينة مثل داء البوليبات ولكنها لا ترتبط بزيادة خطر الاصابة بالسرطان عند الكثير من الأطفالعن ابرز اعراض سرطان القولون والمستقيم عند الاطفال تعتمد على مكان الورم وتعد ابرز أعراض سرطان القولون هى-أورام المستقيم أو أسفل القولون ألمًا في البطن أو الإمساك أو الإسهال .-الأورام الموجودة في جزء القولون على الجانب الأيسر من الجسم قد تسببنتوء في البطن.فقدان الوزن دون سبب معروفالغثيان و القيء .فقدان الشهية.دم في البراز.فقر الدموبجانبقد تشمل اختبارات تشخيص سرطان القولون والمستقيم ومرحلة ما يلي:الفحص البدني والتاريخ.الأشعة السينية للصدر.الاشعة المقطعية للصدر والبطن والحوض.التصوير بالرنين المغناطيسي .فحص العظام.بمجرد ظهور علامات سرطان القولون عند الاطفال تشمل الاختبارات الأخرى المستخدمة لتشخيص سرطان القولون والمستقيم ما يلي:-تنظير القولون : إجراء للبحث داخل المستقيم والقولون عن الاورام الحميدة أو المناطق غير الطبيعية أو السرطان. يتم إدخال-منظار القولون من خلال المستقيم في القولون. منظار القولون هو أداة رقيقة تشبه الأنبوب مع ضوء وعدسة للعرض. قد يكونلديها أيضًا أداة لإزالة الأورام الحميدة أو عينات الأنسجة ، والتي يتم فحصها تحت المجهر بحثًا عن علامات السرطان.- حقنة الباريوم : سلسلة من الأشعة السينية في الجهاز الهضمي السفلي.-فحص دم البراز الخفي : اختبار لفحص البراز حيث يتم وضع عينات صغيرة من البراز على بطاقات خاصة وإعادتها إلى الطبيب أو المختبر لفحصها.تعداد دم كامل ( CBC ) : إجراء يتم فيه سحب عينة من الدم والتحقق مما يلي:عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.كمية الهيموجلوبين (البروتين الذي يحمل الأكسجين) في خلايا الدم الحمراء.جزء من عينة الدم تتكون من خلايا الدم الحمراء.اختبار وظائف الكلى : اختبار يتم فيه فحص عينات الدم أو البول لمعرفة مقدار المواد المعينة الصادرة عن الكلية. يمكن أن تكون أعلى أو أقل من الكمية المعتادة لمادة ما علامة على أن الكلى لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها. وهذا ما يسمى أيضا اختبار وظائف الكلى.اختبار وظائف الكبد : اختبار دم لقياس مستويات الدم لبعض المواد الصادرة عن الكبد . ارتفاع أو انخفاض مستوى بعض المواد يمكن أن يكون علامة على مرض الكبد .قد يشمل علاج سرطان القولون والمستقيم عند الأطفال القيام بعملية جراحية لإزالة الورم عندما لا ينتشر القيام بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي للأورام في المستقيم أو القولون السفلي والجمع بين العلاج الكيميائي.قد يشمل علاج سرطان القولون والمستقيم المتكرر عند الأطفال ما يلي:تجربة سريرية تقوم بفحص عينة من ورم المريض لمعرفة بعض التغييرات الجينية. يعتمد نوع العلاج المستهدف للمريض على نوع التغير الجيني.يمكن علاج الأطفال الذين يعانون من بعض متلازمات سرطان القولون والمستقيم العائلي بـعملية جراحية لإزالة القولون قبل ظهور السرطان.يعتمد التشخيص (فرصة الشفاء) على ما يلي:ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم