قبل فوات الآوان.. 3 أعراض لسرطان المعدة



يعد سرطان المعدة هو تراكم الخلايا غير الطبيعية التي تشكل كتلة في جزء من المعدة، ونادرًا ما تحدث أعراض سرطان المعدة ما لم ينتشر المرض في جميع أنحاء المعدة وإلى الأعضاء الأخرى، وعادة ما لا يكون سرطان المعدة مرضًا وراثيًا وتعد واحدة من السمات الأكثر شيوعا لسرطان المعدة هو أنه لا توجد لديه أعراض على الإطلاق.





وفقا لموقع "بولد سكاى"، الهندى أنه من الضروري أن تلاحظ هذه العلامات قبل فوات الأوان.











1. التغييرات في البراز









غالبًا ما تكون التغييرات في حجم البراز والإسهال المنتظم وعدم انتظام دلالة على سرطان الجهاز الهضمي . إذا كان مصحوبًا بانزعاج مستمر في البطن ، فيمكن أن يشير إلى السرطان وتعد هذه واحدة من علامات الإنذار المبكر لسرطان المعدة.





2. ألم مستمر في البطن







يمكن أن يشير الألم المستمر في البطن إلى نمو كتلة سرطانية في مكان ما في معدتك. هذا الانزعاج المستمر في البطن هو شيء لا يمكن تجاهله ، حيث يمكن أن يكون أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المعدة







3. فقدان الشهية







لى الرغم من أن فقدان الشهية يمكن أن يكون علامة على العديد من الأمراض البسيطة الأخرى ، إلا أن عدم الاهتمام المستمر بتناول الطعام يمكن أن يكون عرضًا تحذيريًا لسرطان المعدة ومع ذلك ، يمكن أن تسبب القرحة أيضًا فقدان الشهية ، وهي عامل خطر لسرطان المعدة.

