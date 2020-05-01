سرطان في المعدة.. 6 أضرار لتناول الماء المثلج على الإفطار في رمضان

كشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار تناول الماء المثلج قبل الافطار فى شهر رمضان، وأثره السيئ على الصحة.
تعرف على اضرار تناول الماء المثلج على الإفطار فى رمضان:
اضطرابات عملية الهضم :
لأنه يؤدي إلي انقباض الشعيرات الدموية مما
يؤدي إلي عدم الاستفادة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي توجد في
الأطعمة ، مما يجعل عملية الهضم أصعب وأبطأ كما أن الجهاز الهضمي يصبح غير قادر
علي هضم الطعام بشكل صحيح .
زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة :
شرب الماء البارد علي معدة فارغة
يحول الأحماض إلي دهون مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.
الغثيان والقيء :
يؤدي شرب الماء البارد علي معدة فارغة إلي زيادة
الشعور بالغثيان والقيء .
الإسهال :
يتسبب الماء البارد في نقص نسبة الصوديوم في الدم مما يؤدي
إلي الإصابة بالاسهال.
وظائف الكلي :
يتسبب الماء البارد في العديد من المشاكل للكلي التي
قد تصل إلي الإصابة بالفشل الكلوي في الكثير من الحالات .
اضطرابات حرارة الجسم الداخلية :
عندما تتناول الماء البارد علي معدة
فارغة ، فيبذل الجسم مجهودا وطاقة لإستعادة درجة حرارته الطبيعية مما يؤدي الي
زيادة استهلاك الكثير من العناصر الغذائية المختزنة في الجسم للحصول علي طاقة أكبر
، مما يؤدي إلي إصابة الجسم بالتعب والإرهاق.
لذلك من الأفضل شرب الماء الفاتر الذي يوجد في درجة حرارة الغرقة علي
معدة فارغة حتي لا نتعرض لهذة المشاكل والمضاعفات.