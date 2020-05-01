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مرأة

سرطان في المعدة.. 6 أضرار لتناول الماء المثلج على الإفطار في رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

كشف الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عن أضرار تناول الماء المثلج قبل الافطار فى شهر رمضان، وأثره السيئ على الصحة.


تعرف على اضرار تناول الماء المثلج على الإفطار فى رمضان:


اضطرابات عملية الهضم : 

لأنه يؤدي إلي انقباض الشعيرات الدموية مما يؤدي إلي عدم الاستفادة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي توجد في الأطعمة ، مما يجعل عملية الهضم أصعب وأبطأ كما أن الجهاز الهضمي يصبح غير قادر علي هضم الطعام بشكل صحيح .


زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة :

شرب الماء البارد علي معدة فارغة يحول الأحماض إلي دهون مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة.


الغثيان والقيء : 

يؤدي شرب الماء البارد علي معدة فارغة إلي زيادة الشعور بالغثيان والقيء .


الإسهال :

 يتسبب الماء البارد في نقص نسبة الصوديوم في الدم مما يؤدي إلي الإصابة بالاسهال.


وظائف الكلي :

 يتسبب الماء البارد في العديد من المشاكل للكلي التي قد تصل إلي الإصابة بالفشل الكلوي في الكثير من الحالات .


اضطرابات حرارة الجسم الداخلية : 

عندما تتناول الماء البارد علي معدة فارغة ، فيبذل الجسم مجهودا وطاقة لإستعادة درجة حرارته الطبيعية مما يؤدي الي زيادة استهلاك الكثير من العناصر الغذائية المختزنة في الجسم للحصول علي طاقة أكبر ، مما يؤدي إلي إصابة الجسم بالتعب والإرهاق.


لذلك من الأفضل شرب الماء الفاتر الذي يوجد في درجة حرارة الغرقة علي معدة فارغة حتي لا نتعرض لهذة المشاكل والمضاعفات.

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