ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل تصيب المخللات والأطعمة المملحة بـ سرطان المعدة ؟

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:08 ص
سرطان المعدة
سرطان المعدة
عبد العزيز جمال

كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن بعض الأعراض المرتبطة بتطور مرض سرطان المعدة والتي تتضمن فقدان الشهية والوزن.

وأوضح خبراء الصحة أن التغيير الحاصل في عادة دخول المرحاض وشكل البراز، يمكن أن يشير إلى تطور أعراض السرطان المميتن، وفقا لروسيا اليوم.

واكد الخبراء أنه على الرغم من عدم الوصول إلى السبب الدقيق لسرطان المعدة ، إلا أن هناك عددا من عوامل الخطر المرتبطة بالحالة الصحية الخطيرة، بما في ذلك التدخين وتجاوز سن الـ 55 واتباع نظام غذائي عديم الألياف وزيادة استهلاك الأغذية المصنعة أو اللحوم الحمراء، وكذلك اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة المملحة والمخللة، أو الإصابة بعدوى في المعدة تسببها بكتيريا Helicobacter pylori.

أما مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، رجح أن أن خطر الإصابة بسرطان المعدة، يكون أعلى إذا كان الشخص يعاني من قلة كمية الحمض في المعدة، أو حال إجراء عملية جراحية في المعدة ، وهناك بعض الأبحاث التي تربط السمنة بالمرض، على الرغم من أن النتائج غير حاسمة، وفقا للباحثين.

ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء الخلوية، يلعب النظام الغذائي دورا في علاج سرطان المعدة والوقاية منه، حيث وجد باحثون أن مستخلصات كاملة من نوعين من الطماطم، عرقلت نمو الخلايا السرطانية في المعدة.

ترشيحاتنا

ميت عقدة .. الأهلي يعمق جراح الزمالك بتحطيم الأرقام القياسية .. فيديو

شقيق العروس القتيلة: زوج أختي فتح لي الباب ضاحكا وبيده سكين ملطخة بالدماء ..فيديو

أمير مرتضى يكشف الموقف النهائي لـ طارق حامد من الرحيل عن الزمالك

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا بشبرا الخيمة دون خسائر في الأرواح

انتبه .. هذه العلامة في اليدين والقدمين تدل على نقص فيتامين مهم في جسمك

جنش كلمة السر.. لاعب الزمالك يكشف سبب فوز النادي الأهلي والتتويج بالدوري ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة و5 فيديوهات من عزاء فاروق الفيشاوي

إنجي المقدم تقدم واجب العزاء في وفاة فاروق الفيشاوي

مكشوف على شكل قلب.. نيكول سابا بإطلالة مثيرة بآخر حفلاتها