هل تصيب المخللات والأطعمة المملحة بـ سرطان المعدة ؟



كشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية عن بعض الأعراض المرتبطة بتطور مرض سرطان المعدة والتي تتضمن فقدان الشهية والوزن.



وأوضح خبراء الصحة أن التغيير الحاصل في عادة دخول المرحاض وشكل البراز، يمكن أن يشير إلى تطور أعراض السرطان المميتن، وفقا لروسيا اليوم.



واكد الخبراء أنه على الرغم من عدم الوصول إلى السبب الدقيق لسرطان المعدة ، إلا أن هناك عددا من عوامل الخطر المرتبطة بالحالة الصحية الخطيرة، بما في ذلك التدخين وتجاوز سن الـ 55 واتباع نظام غذائي عديم الألياف وزيادة استهلاك الأغذية المصنعة أو اللحوم الحمراء، وكذلك اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة المملحة والمخللة، أو الإصابة بعدوى في المعدة تسببها بكتيريا Helicobacter pylori.



أما مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، رجح أن أن خطر الإصابة بسرطان المعدة، يكون أعلى إذا كان الشخص يعاني من قلة كمية الحمض في المعدة، أو حال إجراء عملية جراحية في المعدة ، وهناك بعض الأبحاث التي تربط السمنة بالمرض، على الرغم من أن النتائج غير حاسمة، وفقا للباحثين.



ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء الخلوية، يلعب النظام الغذائي دورا في علاج سرطان المعدة والوقاية منه، حيث وجد باحثون أن مستخلصات كاملة من نوعين من الطماطم، عرقلت نمو الخلايا السرطانية في المعدة.